Erzincan’da Çocuklarla Cami Buluşması Düzenlendi

PROJE KAPSAMINDA CAMİDE BULUŞMA

Erzincan’da gerçekleştirilen “Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyoruz, Cami-Çocuk Buluşması” projesi çerçevesinde, Fatih Sultan Mehmed Han Camisinde 7-10 yaş grubu çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi. Bu buluşmaya, 7-10 yaş grubundaki öğrenci ve onların velileri katıldı. Etkinlikte çocuklar, ilahi, şiir ve mani performansları sergileyerek hoş vakit geçirdi. Bunun yanı sıra, çuval yarışı ve halat çekme gibi eğlenceli oyunlar da yer aldı. Program sonunda çocuklara balonlar hediye edildi.

CAMİ VE ÇOCUK BÜTÜNLEŞMESİNE VURGU

Etkinliğe katılan İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, Ramazan ayındaki cami ve çocuk bütünleşmesinin önemine dikkat çekti. Demirci, “7-10 yaş grubu Kur’an kursu eğitimi, bu bütünleşme için en önemli fırsatlardan birisi” diyerek bu konunun altını çizdi. Camilerin, İslam’ın kuruluşundan bu yana birçok işlevi yerine getirdiğini ve bu işlevlerin günümüzde de canlı tutulması için çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Demirci, camilerin hem şehirlerin kalbi hem de inananların buluşma mekanı olduğunu ifade etti.

GELECEK ETKİNLİKLERİN HABERCİSİ

Ramazan ayının manevi atmosferinden yararlanmaları amacıyla Erzincan’daki diğer cami ve Kur’an kurslarında da çocuk buluşmalarının devam edeceği ifade edildi. Böylece bu tür etkinliklerin, çocukların camiyle olan bağlarını kuvvetlendireceği umuluyor.