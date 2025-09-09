Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

DENETİM FAALİYETLERİ

Erzincan’da zabıta ekipleri, tandır ekmeği, lavaş ve diğer unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında, toplamda 33 işyerinde hijyen standartları, ruhsat, gramaj kontrolü ve fiyat tarifeleri gibi çeşitli unsurlar ayrıntılı şekilde incelendi.

HAK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Denetimlerin halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Zabıta ekipleri, bu tür kontrollerin sık sık devam edeceğini ve işletmelerin kurallara uygun çalışmasını sağlamak için gereken önlemlerin alınacağını bildirdi.