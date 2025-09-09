Haberler

Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan’da zabıta ekipleri, tandır ekmeği, lavaş ve diğer unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında, toplamda 33 işyerinde hijyen standartları, ruhsat, gramaj kontrolü ve fiyat tarifeleri gibi çeşitli unsurlar ayrıntılı şekilde incelendi.

Denetimlerin halk sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Zabıta ekipleri, bu tür kontrollerin sık sık devam edeceğini ve işletmelerin kurallara uygun çalışmasını sağlamak için gereken önlemlerin alınacağını bildirdi.

Ece Seçkin, Takıntılı Hayranından Kurtulmak İstiyor

Ünlü sanatçı Ece Seçkin, takıntılı hayranının tehditlerini gündeme getirerek yardım talep etti. Şizofreni hastası şahıs, eşini öldürmekle tehdit etti. Olay kameralara yansıdı.
Fethiye’de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Fethiye açıklarında lastik botu arızalanan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 8 çocuk da yer alıyordu.

