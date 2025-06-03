Erzincan’da Denetimler Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ

Erzincan’da, polis ve jandarma ekipleri Mayıs ayında okul çevreleri ile servis araçları üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Erzincan Valiliği, bu denetimlere dair istatistikleri kamuoyuyla paylaştı.

YAPILAN DENETİMLERİN AYRINTILARI

1 Mayıs ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlere toplam 70 ekip ve 239 güvenlik görevlisi katıldı. Yapılan denetimlerde, 143 okul çevresi, 79 okul servis aracı ve 223 umuma açık yer kontrol edilerek, toplamda bin 410 kişi sorgulandı.