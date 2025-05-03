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Erzincan’da Doğa Yürüyüşü Yapıldı

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Erzincan’da “Seher Vakti Yürüyüşleri Projesi” çerçevesinde sabahın erken vakitlerinde doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Erzincan Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve birçok vatandaş katıldı.

HALAY ÇEKEREK TAMAMLADILAR

Vatandaşlar, sabah saatlerinde Esentepe’de bir araya gelerek şehrin güzel manzarası eşliğinde yürüyüşlerini sürdü. Isınma hareketlerinin ardından katılımcılar, yürüyüşü halay çekerek tamamladı. Etkinliğin sona ermesinin ardından katılımcılara sıcak çorba ikram edildi.

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