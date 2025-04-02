Erzincan’da Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Erzincan’da trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak için drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir merkezinde ve bağlantı yollarındaki kavşaklarda drone kullanarak denetimler yaptı.

KIRMIZI IŞIK DENETİMLERİ

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler belirlendi ve ceza uygulandı. Trafik ekipleri, “Kendinizin ve başkalarının hayatlarına dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun” şeklinde uyarılarda bulundu. Bu çalışmalar, sürücülerin trafik güvenliğine dair daha fazla bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.