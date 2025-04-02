Haberler

Erzincan’da Drone Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Erzincan’da trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatil dönüşünde trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak için drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirdi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir merkezinde ve bağlantı yollarındaki kavşaklarda drone kullanarak denetimler yaptı.

KIRMIZI IŞIK DENETİMLERİ

Havadan yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler belirlendi ve ceza uygulandı. Trafik ekipleri, “Kendinizin ve başkalarının hayatlarına dur demek istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun” şeklinde uyarılarda bulundu. Bu çalışmalar, sürücülerin trafik güvenliğine dair daha fazla bilinçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahçeli’den ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, terörün yanı sıra şehirdeki vandalizmin de sona ermesi gerektiğini belirtti. Her partinin Türkiye'ye hizmet etmesi gerektiğini vurguladı ve 24 madde sundu.
Haberler

Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası’nı Kazanmak

Konyaspor'un Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale ulaşmayı hedeflediklerini ve çeyrek finalde İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.