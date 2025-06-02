Erzincan’da Eğitim Faaliyetleri Yapıldı

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da, polis ekipleri tarafından kent merkezindeki okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve trafik güvenliği konularında öğretmenler ve öğrenciler bilgilendiriyor. Özellikle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katkılarıyla düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri dikkat çekiyor.

KONULAR DETAYLI BİR ŞEKİLDE ELE ALINDI

Hayrettinpaşa İlkokulu, Demirkent TOKİ İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliklerinde, eğitimler “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği” başlıkları altında verildi. Bu kapsamda, çocuklara ve öğretmenlere önemli bilgiler aktarıldı.

Etkinlikler sırasında Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere yönelik yazdığı tavsiye mektubu ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya tanıtım broşürü de dağıtıldı. Bu sayede velilerin, çocuklarının güvenliği konusunda daha fazla bilgi sahibi olması amaçlanıyor.