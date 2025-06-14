Erzincan’da Eğitim Programı Tamamlandı

EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Erzincan’da Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen son eğitim programı başarıyla sona erdi. Bu programa Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Orhan, Müdür Yardımcısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili Selçuk Tektaş da katılıyor.

MÜLAKAT SÜRECİNE DAİR BİLGİLER VERİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara mülakat süreciyle ilgili önemli bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca iş arama becerileri üzerine önemli bilgiler paylaşılıyor. Eğitimin sonunda katılımcılar, anı ölümsüzleştirmek amacıyla toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştiriyor.