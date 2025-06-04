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Erzincan’da Eğitim Verildi. Evlilik Kredisi

EVLENECEK GENÇLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Erzincan’da “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde evlilik kredisi almak isteyen çiftlere eğitim düzenlendi. 2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen proje, gençlerin sağlıklı ve bilinçli bir evlilik süreci yaşamasına destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, evlilik kredisine başvuran çiftler için eğitim etkinlikleri organize etti.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE KONULARI

Eğitim faaliyetleri, eşler arası iletişimden evlilikteki karşılıklı sorumluluklara, temel aile hukuku bilgileri ile evlilik sürecinde psikososyal uyum konularına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu sayede katılımcılara, evlilik hayatında karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili rehberlik yapılarak gerekli bilgiler sağlandı.

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