Erzincan’da Ekipler Bilgilendirdi Vatandaşları

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Erzincan’da polis ekipleri, toplumla olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte bilgilendirme faaliyetlerine odaklanıyor.

ÖNEMLİ KONULARDA BİLGİLER PAYLAŞILIYOR

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi önemli konularda vatandaşlara bilgilendirme yaparak broşürler dağıtıyor. Bu tür faaliyetler, güvenlik bilincini artırmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.