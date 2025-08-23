Haberler

Erzincan’da Ekipler Bilgilendirdi Vatandaşları

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Erzincan’da polis ekipleri, toplumla olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte bilgilendirme faaliyetlerine odaklanıyor.

ÖNEMLİ KONULARDA BİLGİLER PAYLAŞILIYOR

Ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi önemli konularda vatandaşlara bilgilendirme yaparak broşürler dağıtıyor. Bu tür faaliyetler, güvenlik bilincini artırmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Haberler

Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.