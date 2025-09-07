Erzincan’da Esnafa Bilgilendirme Yapıldı

GÜVENLİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, esnafa yönelik bir bilgilendirme çalışması düzenliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 19 esnafı ziyaret ederek, güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor. Esnafa, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında “112 Acil Çağrı Merkezini” aramaları gerektiği hatırlatılıyor.

ESNAFIN SORUNLARI KAYDEDİLİYOR

Ayrıca esnafın aktardığı sorunlar, ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alınıyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli bir şehir için esnaf ve vatandaşlarla buluşmaların devam edeceğini bildiriyor.