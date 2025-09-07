Haberler

Erzincan’da Esnafa Bilgilendirme Yapıldı

GÜVENLİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, esnafa yönelik bir bilgilendirme çalışması düzenliyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 19 esnafı ziyaret ederek, güvenlik konularında bilgilendirme yapıyor. Esnafa, şüpheli durumlarla karşılaştıklarında “112 Acil Çağrı Merkezini” aramaları gerektiği hatırlatılıyor.

ESNAFIN SORUNLARI KAYDEDİLİYOR

Ayrıca esnafın aktardığı sorunlar, ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alınıyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, güvenli bir şehir için esnaf ve vatandaşlarla buluşmaların devam edeceğini bildiriyor.

ÖNEMLİ

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

