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Erzincan’da Et Döner 290 TL

FİYAT DÜZENLEMESİ

Erzincan’da daha önce 320 TL olarak belirlenen 100 gram et döner, Erzincan Valiliği’nin girişimiyle bir süreliğine 290 TL’den satılmaya devam edecek. Bu konuda hazırlanan düzenleme, lokantacı esnafının katılımıyla yapılan bir değerlendirme toplantısında alındı.

TOPLANTI VE KARAR

Valilikte gerçekleşen toplantıda, döner fiyatları üzerine yapılan öncek fiyat artışı gündeme alındı. 320 TL’ye çıkarılan 100 gram et dönerin fiyatı tekrar gözden geçirildi. Sonuç olarak, alınan kararla birlikte 100 gram et dönerin fiyatı, bir süre daha 290 TL üzerinden satılacak.

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