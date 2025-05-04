Erzincan’da Evlilik Yıldönümü Kutlandı

ERZİNCAN’DA GÖRSEL BİR KUTLAMA

Erzincan’da görev yapan Türkçe öğretmeni Çiğdem Yeter’in anne ve babası Mehmet Sami Yeter ile Şükran Yeter, 50. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Bu özel günde, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Çiğdem Yeter’in daveti üzerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yarım asırlık evlilikleriyle sevgi, saygı ve sabrın en güzel örneklerini sunan Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter çifti, zarafetleri ve birbirlerine olan sıkı bağlılıklarıyla katılanları etkiledi.

BİR AŞKIN 50 YILI

Çiftin uyumu ve derin muhabbeti, adeta bir ömre sığan vefanın somut bir örneği oldu. Kutlama esnasında Mehmet Sami Yeter’in eşine hitaben söylediği, “Gül vermedim ama onu kalbimde bir gül gibi hep besledim” sözleri, mutlu evliliğin sırrını ortaya koyarcasına dikkat çekti. Bu ince ve anlam dolu ifade, çiftin 50 yıllık birlikteliğinde var olan derin sevgiyi gözler önüne serdi.

GENÇ NESİLLERE İLHAM VERMEK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çiftin 50 yıllık sevda hikayesinin genç nesillere ilham olmasını ümit ederek Mehmet Sami Yeter ve Şükran Yeter’e sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice yıllar temennisinde bulundu.