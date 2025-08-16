Haberler

Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen “Yaşayan Miras Festivali”, çeşitli etkinliklerle dolu ikinci günüyle devam ediyor. Festival, 17 ilden 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanları ile Millet Bahçesi’nde gerçekleşiyor.

ETKİNLİKLER ÇEŞİTLİ ALANLARDA YER ALIYOR

Festival süresince el sanatları sanatçıları performanslarını sergiliyor. Kadın ve göç temalı türküleri konu alan müzikli söyleşiler yapılıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinliklerde masallar anlatılıyor ve kukla ile Karagöz-Hacivat gösterileri sunuluyor. Festivalin ikinci günü, zakirler dinletisi ile sona erdi. Yarın da etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

