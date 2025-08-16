Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Erzincan’da, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen “Yaşayan Miras Festivali”, çeşitli etkinliklerle dolu ikinci günüyle devam ediyor. Festival, 17 ilden 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanları ile Millet Bahçesi’nde gerçekleşiyor.

ETKİNLİKLER ÇEŞİTLİ ALANLARDA YER ALIYOR

Festival süresince el sanatları sanatçıları performanslarını sergiliyor. Kadın ve göç temalı türküleri konu alan müzikli söyleşiler yapılıyor. Çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinliklerde masallar anlatılıyor ve kukla ile Karagöz-Hacivat gösterileri sunuluyor. Festivalin ikinci günü, zakirler dinletisi ile sona erdi. Yarın da etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.