Erzincan’da Fiat Tofaş Araç Yandı

FIAT TOFAŞ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Erzincan’da, seyir halinde bulunan bir Fiat Tofaş aracın alev alev yanması durumu yaşandı. Olay, Erzincan Mimarsinan Mahallesi 1191 Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.M. adlı sürücünün kullandığı 24 ABR 056 plakalı Fiat Tofaş araç, yol alırken aniden alev aldı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangını gören sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından ev balkonlarından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kısa sürede aracın tamamen yanması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili bir araştırma başlatıldı.