Erzincan’da Filistin’e Destek Açıklaması Yapıldı

ERZİNCAN’DA DESTEK AÇIKLAMASI

Erzincan’da Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla bir basın toplantısı gerçekleşti. Filistin Dayanışma Platformu’nun düzenlediği etkinlikte, vatandaşlar Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla birlikte taşıdıkları döviz ve pankartlarla Kızılay Meydanı’nda toplandı.

KATILIMCILARDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Grup adına konuşan Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, Gazze’de ciddi bir soykırımın yaşandığını ve halkın açlığa mahkum bırakıldığını belirtti. Yıldız, Küresel Sumud Filosu’nun büyük bir organizasyonla harekete geçtiğini ifade ederek şu sözleri aktardı: “Denizden Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle insanlığın ortak vicdanını harekete geçirmeye çalışan irade, karadan da Marc to Gaza ve Sumud konvoyuyla aynı iradeyi ortaya koymuştur.”

GLOBALE YAYILAN SOLUK

Yıldız, Global Sumud Filosu’nun 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80’i aşkın gemi ile yola çıkacağını, bu filonun sadece insani yardım taşımadığını, aynı zamanda tüm insanlığın umudunu, kararlılığını ve vicdanını da taşıyacağını vurguladı. “Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, tüm insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır.” dedi.