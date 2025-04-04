Erzincan’da Fotokapanla Yaban Hayatı İzleniyor

YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLENİYOR

Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Bu alanda vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki gibi çeşitli türler fotokapanlara yakalanıyor. Yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun belirlenmesi amacıyla birçok noktaya fotokapanlar yerleştiriliyor. Özellikle av ve yaban hayvanlarının zengin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde kurulan fotokapanlar, belirli aralıklarla kontrol edilerek çekilen fotoğraf ve videolar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde yerleştirilen fotokapanlar sayesinde vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntüleniyor. Bu fotokapanlar, yaban hayatını izlemekle kalmıyor, aynı zamanda kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece hem bölgede yaban hayatının korunmasına katkı sağlanıyor hem de doğal dengenin sürdürülebilirliği için önemli adımlar atılıyor.