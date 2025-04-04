Haberler

Erzincan’da Fotokapanla Yaban Hayatı İzleniyor

YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLENİYOR

Erzincan ve çevresinde yaban hayatı fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Bu alanda vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki gibi çeşitli türler fotokapanlara yakalanıyor. Yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun belirlenmesi amacıyla birçok noktaya fotokapanlar yerleştiriliyor. Özellikle av ve yaban hayvanlarının zengin çeşitlilik gösterdiği bölgelerde kurulan fotokapanlar, belirli aralıklarla kontrol edilerek çekilen fotoğraf ve videolar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin tür izleme çalışmalarında kullanılıyor.

KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde yerleştirilen fotokapanlar sayesinde vaşak, kurt, ayı, yaban domuzu ve tilki görüntüleniyor. Bu fotokapanlar, yaban hayatını izlemekle kalmıyor, aynı zamanda kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece hem bölgede yaban hayatının korunmasına katkı sağlanıyor hem de doğal dengenin sürdürülebilirliği için önemli adımlar atılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor

Ford, 2020-2022 yılları arasında üretilen Escape ve 2021-2023 Bronco Sport modellerinden 33 binini yakıt enjektörü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Araçların yangın riski taşıdığı belirtildi.
Haberler

Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, hakeme itiraz etti. Hakem Cihan Aydın, Yandaş'a oyundaki davranışını hatırlatarak yanıt vermekten kaçındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.