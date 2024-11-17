“Erzincan’da Genetik Miras Kurtarılıyor!”

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 11 farklı ilden toplanan yaklaşık 800 meyve ağacı, Erzincan’da özel olarak oluşturulan bir koruma bahçesinde saklanıyor. Bu proje ile amaçlanan, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğinin gelecek nesillere aktarılması. Farklı meyve türlerinden sağlanan genetik materyaller, hem tarımsal araştırmalar için önemli bir kaynak oluşturuyor hem de bölgedeki geleneksel tarımın sürekliliğine katkıda bulunuyor. Ülkelerin biyolojik çeşitliliklerinin bir kısmını oluşturan gen kaynaklarının gelecekte yaşanabilecek felaketlerde kaybolmaması için koruma çalışmaları yürütülüyor. Türkiye’de de bu alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitüler tarafından önemli çalışmalar sürdürülüyor.

GENETİK KAYNAKLARIN TOPLANMASI

Karadeniz Bölgesi’nden 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nden 8 il olmak üzere toplamda 11 ilden toplanan meyve ağaçlarından alınan genetik kaynaklar, uzmanlar tarafından büyük bir özenle toplanıyor. Erzincan, Van, Bitlis, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Bingöl’den 1994-2019 yılları arasında elde edilen yaklaşık 800 genetik kaynak, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde oluşturulan 226 dekar alana kurulan bahçede saklanıyor. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, enstitü olarak genetik kaynakların toplanması, muhafazası ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmalar yaptıklarını aktarıyor.

MÜHİM ÇALIŞMALAR VE KORUMA STRATEJİLERİ

Karataş, genetik kaynakların ülkenin önemli zenginlikleri arasında yer aldığını belirttikten sonra, “Enstitümüzde 1994’ten bu yana toplanan elma, armut, ayva, kuşburnu, badem, kiraz, vişne, erik gibi meyve türlerine ait genetik kaynaklarımız var. Bunun yanı sıra bağcılıkta üzüm çeşitlerimiz de mevcut.” diye vurguluyor. Bahçede yaklaşık 800 genetik kaynağın bulunduğunu ifade eden Karataş, “Doğu Anadolu ve Karadeniz’in doğusundan toplanan genetik kaynaklarla oluşturulmuş bir bahçe. Bu kaynaklarımız genetik zenginliğimizdir ve bunları korumak, gelecek nesillere aktarmak çok önemli.” şeklinde konuşuyor.

Enstitü olarak Yusufeli Barajı bölgesindeki yaptıkları çalışmalara da değinen Karataş, bu alanda “Ekiplerimiz bölgeyi tarayarak oradaki meyve kaynaklarını tespit etti ve bu genetik kaynakları bahçemize taşıdı. Böylelikle bu türlerin su altında kalmasını ve kaybolmasını önledik.” ifadelerini kullanıyor. Karataş, “Bu meyve ağaçlarımız şu an bahçemizde korunuyor ve gelecek nesillere sağlıklı bir biçimde aktarılacak.” diyerek, 1994’ten beri birçok çalışma yapıldığını ve bu çalışmalarda birçok araştırmacının görev aldığını belirtiyor.

Karataş, Türkiye’deki en büyük 3 genetik bahçeye sahip enstitü olduklarını belirterek, “Bazı vatandaşlarımız dededen kalma meyve ağaçlarının kaybolmasını istemiyor. Bu doğrultuda ekiplerimizi talep olan illere yönlendiriyoruz. Ekibimiz, gerekli çalışmaları yapıp hem talep edilen hem de genetik kaynak olarak değerlendirilmesi gereken çeşitleri tespit edip enstitüye getiriyor.” açıklamasında bulunuyor. Enstitüde bulunan bazı genetik kaynakların bilimsel çalışmalar sonrasında tescillendiğini de sözlerine ekleyen Karataş, “Erzincan Sakı elmasının genetik kaynakları bahçemizde korunuyor. Ayrıca kara erik olarak bilinen Erzincan Cimin Üzümü’nün de genetik kaynağı burada korunuyor ve üzerine çalışmalar sürdürülüyor.” diyerek, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin tespiti için de çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.