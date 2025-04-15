Haberler

Erzincan’da Güvenlik Bilgilendirme Yapıldı

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzincan’da, polis ekipleri kent merkezindeki okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, trafik güvenliği ve çocuk polisinin görevleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıyor. Bu faaliyetler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 13 Şubat İlkokulu ve Binali Yıldırım Ortaokulu’na yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Oluşturulan bilgilendirme programı çerçevesinde, ekipler öğretmenler ve öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri ve Trafik Güvenliği” konularında bilgiler sunuyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere gönderdiği tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya tanıtım broşürleri dağıtılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump Yönetimi, Harvard İle Karşı Karşıya. Harvard, Talep Edilen Değişiklikleri Reddetti. Bağışları 53.2 Milyar Dolar. Hükümet, Fonları Dondurdu. Anti-Semitizmle Mücadele Sorunlu. Üniversiteler Yasalara Uymalıdır

ABD'de Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi'ne federal fonları dondurma tehdidinde bulundu. Üniversite, hükümetin akademik bağımsızlığa müdahale ettiğini belirtti.
Haberler

Başiskele’ye Kadın Emeği Mağazası Açılacak

Başiskele'de kadınların el emeği ürünlerini sergileyebileceği bir mağaza ve sosyal etkinlik alanı oluşturuluyor. Proje, 100 metrekarelik gün evi ve 120 metrekarelik mağaza içeriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.