Erzincan’da Güvenlik Bilgilendirme Yapıldı

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzincan’da, polis ekipleri kent merkezindeki okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, trafik güvenliği ve çocuk polisinin görevleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıyor. Bu faaliyetler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 13 Şubat İlkokulu ve Binali Yıldırım Ortaokulu’na yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Oluşturulan bilgilendirme programı çerçevesinde, ekipler öğretmenler ve öğrencilere “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri ve Trafik Güvenliği” konularında bilgiler sunuyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere gönderdiği tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya tanıtım broşürleri dağıtılıyor.