Erzincan’da Güvenlik Denetimleri Başladı

EĞİTİM GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER

Erzincan’da polis ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirmeye başladı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yaparken, aynı zamanda çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve diğer iş yerlerinde de kontroller yaptı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN DEVAM EDİYOR

Denetimlerin, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik olarak ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildiriliyor. Bu çalışmalar, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rümeysa Kadak, Genç Siyasetçi ve Aktivist

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, genç yaşta aktif politik hayatı ve son gelişmelerle merak konusu oldu. Kadak'ın kimliği, yaşı ve mesleği hakkında detaylar araştırılıyor.
A Milli Takım, İspanya’ya 6-0 yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, A Milli Takım'ın İspanya karşısındaki ağır yenilgisinin ardından teknik direktör Montella'ya destek vererek, eleştirileri dikkate almaması gerektiğini iletti.

