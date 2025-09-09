Erzincan’da Güvenlik Denetimleri Başladı

EĞİTİM GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİMLER

Erzincan’da polis ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okulların çevresinde denetim gerçekleştirmeye başladı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yaparken, aynı zamanda çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve diğer iş yerlerinde de kontroller yaptı.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI İÇİN DEVAM EDİYOR

Denetimlerin, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik olarak ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bildiriliyor. Bu çalışmalar, güvenli bir eğitim ortamı sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.