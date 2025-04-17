Erzincan’da Güvenlik Eğitimi Verildi

GÜVENLİK KONULARINDA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Erzincan’da polis ekipleri, kent merkezindeki okullarda kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirme gerçekleştiriyor. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin de katılımı ile bu faaliyetler planlanıyor.

OKULLARDAKİ ETKİNLİKLER VE DAĞITILAN MALZEMELER

Bu bilinçlendirme faaliyetleri, Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu, Melikşah İlkokulu ve Şehit Nazmi Ermurat İlkokulu’nu kapsıyor. Öğretmenler ve öğrenciler bu konularda detaylı bilgiler alıyor. Ayrıca, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’nın velilere yönelik hazırladığı tavsiye mektubu ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait sosyal medya tanıtım broşürü de katılımcılara dağıtılıyor.