Erzincan’da Hava Tepesiyle Evlilik Teklifi

PARAŞÜTLE HAYATINDAKİ EN ÖZEL AN

Erzincan’da gerçekleştirilen paraşütle evlilik teklifi, gökyüzünde romantik bir atmosfer yarattı. Bu sürpriz teklif, renkli görüntülerle dolu anlara sahne oldu ve kaydedildi. Erzincan, güzel manzarasıyla birlikte, yamaç paraşütü uçuşu sırasında unutulmaz bir anıya ev sahipliği yaptı. Kars’ta öğretmenlik yapan Oğuzhan Demirel, kız arkadaşı ve meslektaşıyla birlikte yamaç paraşütü yaparken, aşkını ilan etmek için cesur bir adım attı.

UNUTULMAZ SÜRPRİZ

Gökyüzünde süzüldükleri anlarda Oğuzhan Demirel, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Bu sürpriz karşısında genç kadının mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Duygusal anlar yaşayan çift, eşsiz bir deneyim yaşarken, bu özel anları kaydeden kameralar sayesinde anı canlandırıldı. Erzincan’ın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde yaşanan evlilik teklifi, yalnızca çift için değil, izleyenler için de unutulmaz bir anı haline geldi.