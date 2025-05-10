Erzincan’da Hekimler, İsrail’i Protesto Etti

HEKİMLERDEN VE SAĞLIKÇILARDAN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Erzincan’da doktorlar ve sağlık çalışanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zalimliği gözler önüne sermek amacıyla sessiz bir yürüyüş düzenliyor. Kentin Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya gelen sağlıkçıların yanı sıra üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Kızılay Meydanı’na kadar ilerliyor.

BOYKOT ÇAĞRISI GÜNDEME GELİYOR

Yürüyüş sırasında katılımcılar, İsrail menşeli markaların isimlerinin yer aldığı kutularla boykot çağrısında bulunuyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Furkan Çoban, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandık” diyerek bu eylemi destekliyor. Çoban, boykot çağrısında bulunarak, “Bizler bu zulmün finansörlerine, bu katliamın destekçilerine karşı elimizdeki en güçlü silahla, boykotla cevap vereceğiz. Ekonomik boykot, bizim elimizdeki en sade ama en etkili silahtır” şeklinde ifade ediyor.

SESSİZ YÜRÜYÜŞLER DEVAM EDECEK

Haftalık sessiz yürüyüşleri sürdüreceklerini belirten Çoban, “Susarsak, onların feryatları karanlıkta boğulur. Susarsak, aynı kurşun bir gün bizim çocuklarımıza da sıkılır” diyerek duruşlarının önemine dikkat çekiyor. “Zulmü kanıksamayacağız, alışmayacağız, unutmayacağız ve zalim kim olursa olsun onun karşısında durmaya devam edeceğiz” diyor. Etkinlik, Filistin’de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sona eriyor.