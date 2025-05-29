Erzincan’da Heyelan Nedeniyle Ulaşım Aksadı

YAĞIŞ SONRASI HEYELAN YAŞANDI

Erzincan’da meydana gelen yağış sonrasında, küçük çaplı bir heyelan demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtı. Sağanak yağmurun etkisiyle, İliç ile Kemah ilçesi arasındaki bir noktada heyelan oluştu. Rayların bir kısmı toprakla kaplandığı için Doğu Ekspresi, İliç ile Kemah arasında bulunan Eriç İstasyonu’nda bekletilmeye alındı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bölgedeki ekipler, hemen çalışmalara başladı. Demir yolundaki toprak yığınının tamamen temizlenmesi sonrasında tren seferlerinin devam edeceği belirtildi.