Erzincan’da Hükümlü E.E. Yakalandı

ERZİNCAN’DA YAKALANAN HÜKÜMLÜ

Erzincan’da, 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

CEZASI KESİNLEŞMİŞ SUÇLU

Operasyon kapsamında, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçuyla aranan E.E. isimli şahıs, yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 331 ay hapis cezası bulunan bu durum, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak kaydedildi.