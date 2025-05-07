Erzincan’da Hükümlü E.E. Yakalandı

ERZİNCAN’DA HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Erzincan’da, 31 yıl 1 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, il emniyet müdürlüğü tarafından yakalandı.

GÜVENLİK EKİPLERİNDEN ÖNEMLİ OPERASYON

Yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) aranan kişiler için kent genelinde bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi. Bu operasyon sürecinde, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan aranan E.E. isimli hükümlü, yakalanarak adli mercilere teslim edildi.