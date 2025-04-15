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Erzincan’da Hüseyin Avni Reyhan Uğurlandı

HÜSEYİN AVNİ REYHAN’IN CENAZE TÖRENİ

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Erzincan’ın manevi önderlerinden Hüseyin Avni Reyhan (65), Erzincan’da son yolculuğuna uğurlandı.

İKİNDİ VAKTİ TÖREN DÜZENLENDİ

Hüseyin Avni Reyhan için ikindi vakti Erzincan’daki Abdurrahim Reyhan Hz. Camisi’nde bir tören gerçekleştirildi. Törende dualar edildikten sonra helallik alındı ve Reyhan’ın cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından kıldırıldı.

TERZİBABA MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Reyhan’ın cenazesi, Terzibaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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