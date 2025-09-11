Erzincan’da Huzur Uygulaması Gerçekleşti

HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da, 20 ekip ile 63 polisin yer aldığı “Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması” uygulaması düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, il merkezi ve ilçelerde yapıldı.

DENETİM YAPILDI

Gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında toplam 35 umuma açık alan, 18 metruk bina, 150 araç ve 5 terminal denetimden geçirildi. Uygulama sırasında il genelinde 1160 kişilik bir kontrol gerçekleştirilerek 64 yabancı uyruklu şahıs incelendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.