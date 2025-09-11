Haberler

Erzincan’da Huzur Uygulaması Gerçekleşti

HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da, 20 ekip ile 63 polisin yer aldığı “Düzensiz Göç ile Mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması” uygulaması düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu uygulama, il merkezi ve ilçelerde yapıldı.

DENETİM YAPILDI

Gerçekleştirilen huzur uygulaması kapsamında toplam 35 umuma açık alan, 18 metruk bina, 150 araç ve 5 terminal denetimden geçirildi. Uygulama sırasında il genelinde 1160 kişilik bir kontrol gerçekleştirilerek 64 yabancı uyruklu şahıs incelendi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.