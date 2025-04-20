Erzincan’da Huzur Uygulaması Yapıldı

ERZİNCAN’DA HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

Erzincan’da polis ekipleri tarafından huzur uygulaması düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, il merkezinde 12 ekip ve 48 personel ile bu uygulama gerçekleştirildi.

UMUMA AÇIK YERLER DENETLENDİ

Gerçekleştirilen uygulamada, Erzincan Merkezde faaliyet gösteren toplam 12 umuma açık yer ve mekan denetlendi. Bu denetim sırasında, 1 işletmenin “Mesul Müdür Belgesi” ve “Canlı Müzik Sunum Belgesi” olmadığı belirlendi. İşyerine yönelik gerekli tutanaklar hazırlandı.

GENEL GBT KONTROLÜ YAPILDI

Yapılan uygulama kapsamında, il genelinde 163 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.