Erzincan’da İki Araç Çarpıştı, 3 Ölüm

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINI DETAYLANDIRMA

Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu trajik olay yaşandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi üzerine, kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

