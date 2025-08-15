Erzincan’da İki Araç Çarpıştı, 3 Ölüm

KAZA SONUCUNDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Kızıldağ mevkiinde gerçekleşti.

KAZA ANINI DETAYLANDIRMA

Alınan bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 RP 3463 ve 19 BD 617 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu trajik olay yaşandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi üzerine, kaza yerine İmranlı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.