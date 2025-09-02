Haberler

Erzincan’da İki Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN ERZINCAN

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi’ndeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönünde ilerleyen 24 DL 826 plakalı otomobil ile 24 ACA 659 plakalı otomobil çarpıştı.

EMERGENCY TEAMS DISPATCHED TO THE SCENE

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

