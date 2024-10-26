Erzincan’da İki Feci Kaza! 8 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU KAYIPLAR

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen iki otomobil çarpışması sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, yerel halk arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Olayın başında, otomobillerin çarpışması sonucu kayıpların artması dikkat çekiyor.

TIPKISINI YAŞAYAN BİR BAŞKA KAZA

Bunun yanı sıra Erzincan’da, bir otomobil ile tırın çarpıştığı başka bir kaza da 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise ağır yaralanmasına yol açtı. Bu tür kazalar, karayolu güvenliği açısından önemli bir konu olmaya devam ediyor. Yerel yetkililerin bu kazaların önlenmesi için önlemler alması gerektiği belirtiliyor.