Erzincan’da İki Yavru Kedi Kurtarıldı

GEDİK MAHALLESİ’NDEKİ OLAY

Erzincan’da, otomobilin kaputuna girerek orada sıkışan iki yavru kedi, profesyonel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Arslanlı Mahallesi, 221 Sokak’ta gerçekleşti. Vatandaşlar, araçtan gelen kedi seslerini duyduktan sonra hemen itfaiyeyi bilgilendirdi.

İTFAYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hesaba kedi yavrularının kaput kısmında sıkıştığını anladı. İki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile kurtarıldı. Kedilerin sağlık durumları kontrol edildikten sonra, yakın bir bölgede bekleyen annelerinin yanına bırakıldı.