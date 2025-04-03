Erzincan’da İnşaatta İple Asılı Ceset Bulundu

CESET BULUNMA OLAYI

Erzincan’da halen yapım aşamasında olan 4 katlı bir inşaatın üst katında iple asılı bir kişinin cesedi tespit edildi. Olay, bugün saat 14.30 civarında Nusret Çetinkaya Caddesi üzerindeki inşaatın dördüncü katında gerçekleşti. İki inşaat işçisinin dördüncü kata fayans bırakmak için çıktıkları esnada iple asılı cesetle karşılaştıkları öğrenildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren işçiler, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ozan K. (35) olduğu belirlendi. Olay yeri ekipleri ve savcının burada gerçekleştirdiği incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

Hayatını kaybeden Ozan K.’nin yakınları ise olay anında sinir krizi geçirdi. Şüpheli ölüm olayıyla ilgili olarak tahkikat başlatıldığı ifade edildi.