Erzincan’da Jandarma, Çocuklara Sürpriz Yaptı

JANDARMA EKİPLERİNDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Erzincan’da, jandarma ekipleri mevsimlik işçilerin çocukları Fatma ve Feride için unutulmaz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Hayatlarında ilk kez doğum günü kutlaması yaşayan bu iki küçük kız, mutluluktan adeta havalara uçtular. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nın Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Adıyaman’dan Erzincan’ın Üzümlü ilçesine gelen Fatma (5) ve Feride’nin (6) doğum günü olduğunu öğrenerek harekete geçti.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI VE HEDİYELER

Jandarma ekipleri, iki küçük kız için doğum günü pastası temin etti ve çocukların özel gününü kutladı. Ayrıca, diğer çocuklara da hediyeler dağıtıldı. Dağıtılan hediyeler ve balonlarla mutluluğu doruk noktasına taşıyan çocuklar, jandarma ekiplerine büyük bir sevgi gösterisinde bulundular. Bu anlamlı kutlama, ailelerin ve çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdu.

Erzincan’da Denetim Yapıldı, Hijyen Kontrolü

Erzincan'da zabıta ekipleri, 33 gıda işletmesinde hijyen ve işletme standartlarını denetledi. Denetimlerin sağlık açısından devam edeceği duyuruldu.
Fethiye’de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Fethiye açıklarında lastik botu arızalanan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 8 çocuk da yer alıyordu.

