Erzincan’da Jandarma Ekipleri Doğum Günü Sürprizi Yaptı

EĞLENCELİ DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Erzincan’da jandarma ekipleri, mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin küçük çocuklarına unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaptı. Hayatlarında ilk kez doğum günü kutlayan Fatma ve Feride, mutluluklarıyla adeta havalara uçtular. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Adıyaman’dan gelerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde ailesi mevsimlik tarım işçisi olan Fatma (5) ve Feride’nin (6) doğum günü kutlaması gerektiğini öğrendi.

JANDARMA EKİPLERİNDEN ANLAMLI HEDİYELER

Bunun üzerine jandarma ekipleri, iki küçük çocuğa sürpriz yaparak doğum günü pasta getirdi. Jandarma ekipleri, çocukların doğum günlerini kutlayarak diğer çocuklara da hediyeler verdi. Dağıtılan hediyeler ve balonlarla mutlulukları katlanan çocuklar, jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.