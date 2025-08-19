Erzincan’da Jeotermal Sera Yatırımları Artıyor

YATIRIMLARLA BÖLGEDE İVME KAZANILIYOR

Son yıllarda Erzincan’da gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte bölge, jeotermal su kaynağının bulunmasıyla ivme kazanmış durumda. Özellikle Erzincan merkez ve Üzümlü ilçesinde sera varlığında sürekli bir artış gözlemleniyor. Erzincan Toplu Sera Bölgesi’nde yeni sera inşaatları devam ederken, daha önce inşa edilen 30 dekarlık sera alanında da üretim faaliyetleri sürüyor. Bu jeotermal seralardan elde edilen domates, Romanya gibi dış pazarlara ihraç ediliyor. Yerel üretim, Erzincan ve seracılık sektörü açısından umut verici bir gelişme sunuyor.

JEOTERMAL SERA ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Ekşisu bölgesindeki jeotermal sera inşaatlarının devam ettiği alanlarda incelemeler yaptı. 30 dekarlık serada başarılı bir üretim dönemi geçilirken, ilk aşamada 63 dekarlık alanda yeni sera inşaatları hızla ilerliyor. Firma yetkilisi Ertuğrul Sarıdağ, mevcut 30 dekarlık jeotermal sera alanının faaliyet gösterdiğini ve 63 dekar alanda inşaatların sürdüğünü belirterek, bölgedeki jeotermal sera varlığının kısa vadede 473 dekara ulaşacağını ifade etti.

TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARA DEVAM EDİYOR

İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’ın tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomisiyle yatırımlarına devam ettiğini ve bölgenin parlayan yıldız olmaya doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Koçaker, önümüzdeki dönemde Erzincan’daki sera varlığının hızla artacağını ve üretilen sebzelerin hem yerel hem de uluslararası pazarlara gönderileceğinin altını çizdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarıma dayalı yatırımlarda yatırımcıların önünü açtığını belirten Koçaker, Erzincan’daki coğrafi ve iklimsel özelliklerin seracılığın karlı bir sektör olarak dikkat çekmesini sağladığını ifade etti. Şu anda Erzincan’daki jeotermal seradan Romanya’ya domates gönderilmekte ve ilerleyen zamanlarda Ortadoğu ile Kafkas ülkelerine de sebze ihracatı planlanıyor.