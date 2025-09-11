Haberler

Erzincan’da Kaçakçılık Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Erzincan’da gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde 50 bin dal makaron ve 25 kilo tütün ele geçiriyor. Çalışmalar, il genelinde 5607 sayılı Kanuna aykırı suçların önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılıyor.

SUÇ UNSURLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, operasyon sırasında 40 bin dal boş makaron ve 10 bin dal içi doldurulmuş makaronun yanı sıra toplamda 25 kilo açık kıyılmış tütüne ulaşıyor. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.