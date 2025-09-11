Erzincan’da Kaçakçılık Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK OPERASYON

Erzincan’da gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde 50 bin dal makaron ve 25 kilo tütün ele geçiriyor. Çalışmalar, il genelinde 5607 sayılı Kanuna aykırı suçların önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılıyor.

SUÇ UNSURLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, operasyon sırasında 40 bin dal boş makaron ve 10 bin dal içi doldurulmuş makaronun yanı sıra toplamda 25 kilo açık kıyılmış tütüne ulaşıyor. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.