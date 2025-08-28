Erzincan’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

ERZİNCAN’DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Erzincan’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda tarihi eser niteliğindeki bıçaklar ve fişekler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet eden faaliyetlerin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, kültürel varlıkların ülke dışına kaçırılmasını, tahrip edilmesini veya tarihi eser benzerlerinin kopyalanarak dolandırıcılık yapılmasını engellemeyi hedefliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan çalışmalarda, 8 farklı boyutta ve ebatta tarihi eser görünümünde metal obje ile 17 adet bıçak ve 61 adet 9×19 mm ebatlarında fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, kültür varlıklarının korunması amacıyla büyük önem taşıyor. E.B. ve M.E.C. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildiriliyor. operasyon, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.