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Erzincan’da Kaçakçılık Operasyonu Yapıldı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzincan’da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonda bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla çalışmalar başlattı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAYAN EKİPLER, KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRDİ

Bu çerçevede, şehirler arası otobüs terminalinde yapılan incelemede, şüpheli S.K.’ye ait bir kolide kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada 25 bin dal içi doldurulmuş kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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