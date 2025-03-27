Erzincan’da Kadir Gecesi’nde Camilere Akın

KADİR GECESİ’NDE CEMALİ CEMAAT COŞKUSU

İslam dininde “Bin aydan daha hayırlı olduğu” bilinen Kadir Gecesi’nde Erzincan’daki vatandaşlar camilere akın etti. Şehirde Ramazan ayının 27’nci gecesi, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak belirtilen Kadir Gecesi sebebiyle camiler dolup taştı. Erzincan İl Müftülüğü, bu anlamlı gece dolayısıyla çeşitli programlar gerçekleştirdi.

Teravih namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti. Terzibaba Camisi’nde düzenlenen Kadir Gecesi Özel Programı’nda müminler, seçkin hafız hocalar tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile ilahi ekibinin sunduğu ilahi ve kasidelerle manevi bir coşku yaşadı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Kadir Gecesi’nin fazileti ve “İyilik Ayı Ramazan” konulu yaptığı sohbette müminlere hitap etti. Ramazan boyunca okunan hatm-i şerif’lerin duasının ardından gecenin feyz ve bereketi üzerlerine yağdı.

CAMİLER İBADETE AÇIK KALDI

Gece boyunca cemaatle yapılan musafaha ve tebrikleşmelerin ardından farklı camilerde tesbih namazı kılındı. Sabah namazı vaktine ve tan yeri ağarıncaya dek camiler, cemaatin ibadet etmesi, tezekkür ve tefekkürde bulunması için açık kaldı.