Erzincan’da Kapı Açık Araç Seyir Halindeydi

ILGINÇ DURUMUN KAYDEDİLMESİ

Erzincan’da bir sürücü, aracındaki kalorifer peteği yüzünden sağ arka kapıyı kapatmadan trafikte ilerledi. Bu sıradaki görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, sürücünün kapının açık şekilde dakikalarca yolculuk yaptığı dikkat çekiyor.

KALORİFER PETEĞİ NEDEN OLDU

Edinilen bilgilere göre, aracın içinde taşınan kalorifer peteği, sağ arka kapının tamamen kapanmasını engelledi. Bu durum, petek aracın içine sığmaması nedeniyle ortaya çıktı. Bu sebepten dolayı sürücü, sağ arka kapıyı kapatmadan trafikte ilerlemek zorunda kaldı. Olay, diğer sürücülerin hem şaşkınlık hem de olası kazalara karşı endişe duymasına neden oldu.