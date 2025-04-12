Erzincan’da Karda Kaza Meydana Geldi

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAZA MEYDANA GELDİ

Erzincan kentinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı kazaları da getirdi. Karda kayarak kontrolü kaybeden bir yolcu otobüsü, aydınlatma direğine çarptı ve bu olay sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, şehir merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Son alınan bilgilere göre, S.Y. yönetimindeki 62 AAE 555 plakalı yolcu otobüsü, karda kaydığı için yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbarın ardından olay yerine hızlıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ayrıca, otobüsteki yolcular başka bir araçla güvenli bir şekilde ulaştırıldı.