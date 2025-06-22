Erzincan’da Kayak Şampiyonası Gerçekleşti

ADRENALİN DOLU YARIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Erzincan Valiliği’nin koordinasyonu ile Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, anadalin dolu anlar yaşattı. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bu etkinlik, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in geri sayımı ile başladı. Şampiyona, 3,2 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirildi ve Ergan Dağı’nın zorlu ve teknik yapısı sporculara gerçek bir sınav sundu. Yarış sırasında sporcular, saatte 120 kilometre hıza ulaşarak rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Bu etkinliğe, 21 farklı ülkeden 3’ü kadın toplam 50 sporcu katıldı.

DÜNYA TURUNUN EN ZOR PARKURLARINDAN BİRİ

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası’nın kurucusu Selim Kemahlı, ilk ayağını geçen hafta Avusturya’da yaptıkları bu şampiyonanın ikinci etabının Erzincan’da gerçekleştiğini ifade etti. Kemahlı, “Bu parkur dünya turundaki en zorlu parkurlardan biri. Hem çok dik, çok hızlı hem de teknik açıdan çok zengin. Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya, Kolombiya’dan Arjantin’e kadar dünyanın dört bir yanından sporcular burada yarışıyor” dedi.

SPORCULARINIZDAN DESTEK MESAJLARI

2024 Dünya Şampiyonu olan Henry Clark, Erzincan’a ikinci kez geldiğini belirterek, “Ergan Dağı parkuru dünya turundaki en zorlu, en hızlı ve en teknik parkur. Her geldiğimizde daha büyük bir zevk alıyoruz. Erzincan halkı çok misafirperver. Burada olmaktan mutluyuz” şeklinde konuştu. Fransa adına yarışan Adrian Peynel ise Ergan Dağı’nın kendisi için favori bir pist olduğunu vurguladı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise parkurun uluslararası standartların ötesinde olduğunu belirtti ve “Kaykay Federasyonu bu pisti çok beğendi. Uluslararası alanda 5 bölgede bu organizasyon yapılıyor, ama eğim açısından dünyadaki en uygun pistlerden biri Ergan Dağı” dedi.

ERZİNCAN’IN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI

Dünya genelinden gelen sporcular ve Erzincanlılar, Ergan Dağı’nın eşsiz doğası eşliğinde unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı. Bu etkinlik, Erzincan’ın tanıtımına büyük katkı sağlarken, aynı zamanda ekstrem sporlar tutkunlarına da görsel bir şölen sundu.