Erzincan’da Kaykay Şampiyonası Sonuçlandı

ŞAMPİYONA TAMAMLANDI

Erzincan’da gerçekleştirilen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası başarıyla sona erdi. Valilik koordinasyonuyla Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda dün başlayan bu önemli organizasyona, 21 farklı ülkeden toplamda 50 sporcu katıldı. Şampiyonanın yer aldığı 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda, heyecan dolu yarışmalar yapıldı.

ÖDÜL SAHİPLERİ AÇIKLANDI

Şampiyona kapsamında “open luge” kategorisinde, Abdil Mahdzan birinci, Ulrich Becker ikinci ve Kolby Parks üçüncü sırayı aldı. “Open skate” kategorisinde ise zirvede Adrien Paynel, ardından Owen Fox ve Harry Clarke yer aldı. “Open inline” kategorisinde ise Carlos Quirogo birinciliği elde ederken, Andreu Rochina ikinci, Loneis Pyrovolou ise üçüncü oldu.

ERGAN DAĞI EKSTREM SPORLARLA TANINIYOR

Ödül töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, 21 ülkeden katılan sporcuların mücadeleleriyle dostluğun ve sporun heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Vali Aydoğdu, “Ergan Dağı’nı yalnızca Türkiye için değil, dünya çapında önemli bir ekstrem spor merkezi haline getirmeye kararlıyız. Altyapımız, doğamız ve organizasyon kapasitemiz ile buna hazırız. Hem bugünü hem de yarını düşünen bir anlayışla ilerliyoruz.” dedi. Aydoğdu, şampiyonada yarışan tüm sporculara teşekkür ederek, ödül kazananları yürekten tebrik etti.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Şampiyonada başarılı olan sporculara ödülleri, Vali Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Fatih Çöpür tarafından verildi.