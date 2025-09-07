Haberler

Erzincan’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. S.A. yönetimindeki 46 VF 052 plakalı otomobil, İzzetpaşa Mahallesi’nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul'daki +18 konseri nedeniyle "teşhircilik" soruşturması başlatılan Manifest grubunu sert bir dille eleştirerek, gerekli önlemler alınmalı dedi.
Haberler

Özbelsan Sivasspor, Sarıyer ile karşılaşacak

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, fitness salonunda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.