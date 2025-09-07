Erzincan’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Erzincan’da meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi yaralandı. S.A. yönetimindeki 46 VF 052 plakalı otomobil, İzzetpaşa Mahallesi’nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.