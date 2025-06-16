Erzincan’da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç, A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet ile Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş sırasında çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.Ç. (33) hayatını kaybetti. Kazada yaralı olan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda B.Ç.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi verildi.