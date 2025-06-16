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Erzincan’da Kaza, 2 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU İKİ CAN KAYBI

Erzincan’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı bir kazada, iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kırklar Caddesi’nde B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç, A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet ile Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkiinde dönüş sırasında çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine gönderildi. Sağlık ekipleri, kaza sırasında motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklet yolcusuna N.Ç. (33) ait hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. B.Ç.’nin sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi verildi.

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