Erzincan’da Kaza: 5 Yaralı Var

TRAFAK KAZASI GİDERİYOR

Erzincan’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Sarıgöl Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan verilere göre, A.T.E. yönetimindeki hafif ticari araç ile K.A.Y. tarafından kullanılan otomobil ve E.A.’nın kullandığı diğer otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kazada yaralananlar arasında A.T.E. (19), F.A. (54), K.A.Y. (19), M.E.P. (18) ve E.A. (23) bulunuyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedaviye aldı. Kazanın ardından, olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Fethiye’de Dalgıçlar Türk Bayrağı Açtı

Fethiye'de dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için 8 metre derinlikte Türk bayrağı açtı. Bu etkinlik, bayramın coşkusunu deniz altında da yaşattı.
Kahramanmaraş’ta Yorgancı Zülfikar Çırak, Yorgan Bağışladı

Kahramanmaraş'ta yorgancı Zülfikar Çırak, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla bin yorgan bağışladı ve üretiminin yüzde 10'unu Kızılay'a destek için ayıracağını açıkladı.

