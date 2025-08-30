Erzincan’da Kaza: 5 Yaralı Var

TRAFAK KAZASI GİDERİYOR

Erzincan’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Sarıgöl Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan verilere göre, A.T.E. yönetimindeki hafif ticari araç ile K.A.Y. tarafından kullanılan otomobil ve E.A.’nın kullandığı diğer otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç savrulurken, araç içerisinde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kazada yaralananlar arasında A.T.E. (19), F.A. (54), K.A.Y. (19), M.E.P. (18) ve E.A. (23) bulunuyor. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedaviye aldı. Kazanın ardından, olayla ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi.