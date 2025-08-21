Haberler

Erzincan’da Kaza, 6 Yaralı Oluştu

TRAFFİK KAZASI İÇİNDE YARALILAR BULUNUYOR

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin dereye düşmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Olay, Erzincan – Sivas kara yolu üzerinde gelişti ve kazanın ardından bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi.

KAZANIN NEDENİ DİREKSİYON HÂKİMİYETİ KAYBI

Alınan bilgilere göre, N.S. yönetimindeki 24 AAN 540 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kaza sırasında araçta bulunan 2 çocuk da dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay sonrası ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

