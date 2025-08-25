Erzincan’da Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki Zeki T’nin yönetimindeki 35 EAU 12 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Salur Köyü güzergahtında kontrolden çıkarak devrildi.

KAZA YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Zeki T’nin cenazesi, Refahiye Devlet Hastanesi morguna taşındı.